Governo dos Açores pretende criar gabinete de apoio ao investidor, diz Bolieiro

“Tenho notado nos contactos com os potenciais empreendedores e empresários estrangeiros, não só ligados à nossa diáspora, mas também na nossa comunidade nos Estados Unidos e no Canadá, a necessidade de obtenção de melhor informação”, começou por afirmar José Manuel Bolieiro.

O chefe do governo açoriano falava após um pequeno-almoço com a comunicação social luso-canadiana, que teve lugar num hotel na baixa de Toronto.

De acordo com Bolieiro, habitualmente existem “duas queixas dos investidores”.

“Muita burocracia, pouca informação e celeridade nos processos, quer da informação, quer do licenciamento. É esta a reflexão e necessidades que tenho recebido destes contactos dos potenciais investidores”, acrescentou.

O social-democrata disse que, durante a sua atividade política, existiram conversações com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores para que aquela organização possa “ser o elo de ligação”, com o apoio do governo, ou vice-versa.

“A ideia é instalar e criar um gabinete com informação, sobretudo das questões ligadas à fiscalidade aos incentivos, às necessidades burocráticas dos procedimentos de licenciamento”, realçou.

De acordo com o presidente do Governo Regional dos Açores, o gabinete de apoio ao investidor terá informação sobre as questões fiscais associadas aos investimentos e rendimentos desse mesmo investimento, ou informação sobre o negócio imobiliário.

“Terá como foco as oportunidades relativas a esse negócios, as condicionantes do ordenamento do território que possam levar à limitação de liberdade destes investimentos. Estou recetivo que no governo, em parceria com o poder local, com as câmaras municipais, se possa encontrar uma solução não só física como depois digital desta informação”, concluiu.

No programa da sua visita ao Canadá, o presidente do Governo Regional visita este sábado a Peach Gallery, onde está em exibição uma exposição de fotografias que retrata os 500 anos dos Romeiros de São Miguel.

No final do dia, também participará na 39.ª Gala da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos.

No domingo, José Manuel Bolieiro promove num encontro coletivo com representantes do movimento associativo português do Ontário e ainda visitará o Pavilhão de Portugal no Festival Multicultural Carassauga, em Mississauga.

Calcula-se que existem na América do Norte, mais de um milhão de portugueses e lusodescendentes de origem açoriana de várias gerações.