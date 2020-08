Governo dos Açores prepara estratégia outono/inverno na Saúde

A época de outono/inverno traz desafios acrescidos, uma vez que exige manter as medidas de prevenção e contenção da COVID-19 e, em simultâneo, preservar a recuperação da atividade assistencial.

O objetivo do Governo dos Açores consiste em aumentar a adesão à vacinação contra a gripe nos grupos vulneráveis, em particular os indivíduos com mais de 65 anos, que atingiu a maior taxa de sempre na época gripal 2019/2020, com 56,2%, cerca de 18 mil pessoas.

A vacinação deverá decorrer em duas fases, sendo que a primeira dará prioridade a utentes e profissionais dos estabelecimentos de respostas sociais e da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, aos profissionais do Serviço Regional de Saúde e a outros grupos como tal identificados, por exemplo, estabelecimentos prisionais.

Na segunda fase, será dada prioridade à restante população abrangida pela vacinação gratuita, como grávidas e doentes crónicos.

Na reunião foi ainda abordada a estratégia da Região para a contenção da pandemia de COVID-19, com enfoque na capacidade de testagem.

Participaram na reunião o Secretário de Estado da Saúde, António Sales, o Secretário Regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro.