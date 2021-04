Governo dos Açores organiza ‘Roadshow’ Digital da Inovação

De acordo com nota do Governo dos Açores, a conferência, que se realiza no âmbito do projeto “Ilhas de Inovação” ao abrigo do Programa INTERREG Europa, conta com a participação de oradores regionais ligados aos setores da inovação, do empreendedorismo e da cultura.





Citado na mesma nota, o subsecretário regional da Presidência, Pedro Faria e Castro, refere que o objetivo dessa iniciativa passa por “valorizar a massa crítica regional” e, por outro lado, mostrar de que forma a “inovação está presente” no arquipélago, com o objetivo de partilhar “boas práticas ao nível internacional”.





O “Ilhas de Inovação” tem como regiões parceiras os Açores, Madeira, Frísia (Países Baixos), Comunidade Urbana do Norte de Basse-Terre (Guadalupe, França), Samso (Dinamarca), Kuressaare (Estónia) e Região do Egeu do Norte (Grécia).





O evento inclui a participação de quatro oradores: Roberto Lino, CEO da Azores X/ Criartec; Jesse James, cofundador e presidente da Anda&Fala – Associação Cultural e diretor artístico do Walk&Talk – Festival de Artes e promotor da VAGA - Espaço de Arte e Conhecimento; Mário Fortuna, professor catedrático e presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada; Deborah Estimah, gestora de projetos do Fundo Regional de Ciência e Tecnologia e coordenadora da equipa de gestão da RIS3 Açores e Rui Almeida, adjunto da secretária regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital e profissional de comunicação.