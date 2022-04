Governo dos Açores faz obras em Centro de Saúde de Vila Franca e investe ns bombeiros

Clélio Meneses, que visitou aquela unidade de saúde na ilha de São Miguel, considerou que a mesma “revela, nalguns casos, uma situação absolutamente indigna”, com “infiltrações” e “caindo nalgumas zonas parte do teto”.

“Deixaram isso degradar-se a um ponto de indignidade e aqui, como noutras circunstâncias, estamos a trabalhar para dar uma resposta, indo as obras começar dentro de 15 dias, durando até ao verão, até ao princípio do mês de julho, no sentido de intervir naquilo que é emergente, que é a reparação de toda a cobertura, o que levou a que espaços estejam fechados”, declarou o secretário regional da Saúde e Desporto.

Clélio Meneses referiu que, para além da estrutura física, cuja obra está orçada em 75 mil euros, o executivo açoriano procedeu à contratação de mais quatro médicos para a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel".

“Há mais oito que serão contratados nos próximos dias e mais um processo de contratação de quatro, dois dos quais para o Centro de Saúde de Vila Franca do Campo”, adiantou.

Tratam-se de médicos que se aposentaram e que o Governo dos Açores abriu concurso para ocupar estas vagas.

Clélio Meneses apontou que existe a reivindicação de construir um novo centro de saúde em Vila Franca do Campo, bem como na Ribeira Grande, a par da revisão da situação da estrutura da Maia e do Livramento, o que considerou “justo e necessário”.

Falta apurar da disponibilidade financeira, a par dos fundos comunitários.

O governante apontou que existem “vários problemas estruturais do Corvo a Santa Maria, literalmente”.

“Estamos há um ano e pouco em funções, a tentar resolver, já resolvemos muitas situações, outras necessitam de resolução”, lamentou.

Para além das infraestruturas físicas, existem viaturas que datam de 1999, com meio milhão de quilómetros, havendo enfermeiros que vão com a sua viatura prestar serviços ao domicílio, no âmbito de um processo de “infeliz degradação do Serviço Regional de Saúde, herdada”.

Clélio Meneses deslocou-se ainda ao quartel de bombeiros de Vila Franca do Campo, onde anunciou um aumento mínimo de 8,3% do transporte não urgente, o que não acontecia desde 2014.

Está ainda previsto um aumento no transporte urgente, que foi alvo de um acréscimo de 2,8% em 2021, sendo que este ano este será de 2,7%.

“Para além disso, vamos promover um aumento do número de tripulantes em algumas corporações que são financiadas pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, corrigindo-se situações de injustiça”, uma operação que envolve 500 mil euros, de acordo com o secretário regional.

Foi ainda determinado um aumento de 29% no apoio ao combustível das corporações de bombeiros, a par de um reforço de equipamentos no valor de 200 mil euros, bem como uma intervenção na frota em termos de veículos pesados ou de todo-o-terreno.

Está previsto um investimento de um milhão de euros, o que “está dependente de fundos europeus”, estando ainda em curso o processo de aquisição de mais seis ambulâncias, indo ser preparado novo processo, também para mais seis ambulâncias.