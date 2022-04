Governo dos Açores avança com remodelação do Centro de Saúde das Lajes do Pico

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, pretende-se “dotar o centro de saúde de melhores condições físicas para os seus profissionais e utentes, procedendo à correção de um conjunto de patologias existentes e à alteração da distribuição funcional de serviços”.

A obra, da responsabilidade da Secretaria das Obras Públicas e Comunicações, contempla a organização de espaços especializados na Unidade Básica de Urgência, nos serviços Médicos e de Enfermagem, Diagnóstico e Terapêutica, Internamento e Administrativos, sendo que as intervenções decorrerão em três pisos, nomeadamente ao nível das fundações e estruturas e acessibilidades.

A obra contempla ainda a montagem de um novo elevador, de acordo com executivo açoriano.

A empreitada está orçada em 1,55 milhões de euros, ao que acresce o valor do IVA, e tem um prazo de execução de 480 dias.

A 01 de fevereiro, o secretário da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, defendeu que a remodelação do Centro de Saúde das Lajes “vai dar dignidade aos cuidados de saúde na ilha do Pico” e lembrou que o atual executivo “cumpriu a palavra de reabrir os serviços de atendimento permanente dos centros de saúde das Lajes e São Roque do Pico”.

Três meses antes, a 09 de novembro de 2021, o presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, tinha anunciado que obra de reabilitação do Centro de Saúde das Lajes do Pico deveria arrancar no início de 2022.