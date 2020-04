Governo da Madeira não equaciona retoma da I Liga de futebol

"Não sei se será muito fácil, de facto, operacionalizar o reinício da liga de futebol em Portugal, mas vamos ver o que é que as entidades, que têm essa competência, vão decidir e aí o Governo terá uma palavra a dizer", afirmou Pedro Ramos, em resposta à agência Lusa, numa videoconferência, no Funchal.

O Club Sport Marítimo é a única equipa madeirense na I Liga de futebol e, em caso de retoma da competição, a sua participação será dificultada pelas medidas de contenção impostas pelo executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP.

Em março, o Governo decretou um período de quarentena obrigatória de 14 dias para todos os passageiros que desembarquem no Aeroporto Internacional da Madeira, residentes ou não residentes, limitando também a 100 o número de pessoas autorizadas a desembarcar por semana na região.

"Devo dizer que, neste momento, nem a Liga [Portuguesa de Futebol Profissional] nem a Federação [Portuguesa de Futebol] estão de acordo em relação a esta situação, julgo que até o sindicato dos jogadores tem uma opinião diferente, julgo que também há uma opinião diferente no que diz respeito à celebração do jogo da final da Taça de Portugal", adiantou Pedro Ramos.

O governante sublinhou que há ainda "muitas incongruências" nas várias entidades envolvidas, vincando que o executivo está "focalizado no combate" à Covid-19, quando o total de casos de infeção no arquipélago é de 86, já com 35 recuperados.