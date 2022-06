Governo açoriano quer “cessão ou alienação” de campos de golfe e hotéis

Na apresentação das deliberações do Conselho do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, revelou ainda que o executivo vai indicar o nome do gestor Frederico Tavares para presidir à Ilhas de Valor.

“Este será o único membro remunerado do futuro conselho de administração, representando uma poupança de 150 mil euros anuais relativamente ao passado”, destacou o governante, que falava aos jornalistas no Palácio da Conceição em Ponta Delgada.

A Ilhas de Valor foi criada em 2005 pelo Governo dos Açores, então liderado pelo PS, com o objetivo de desenvolver projetos na área do turismo, sobretudo para as designadas “ilhas de coesão”: Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo.

Duarte Freitas avançou que o “novo conselho de administração terá como missão encontrar soluções de cessão ou alienação para a incubadora de Santa Maria, para os hotéis das ilhas Graciosa e Flores e para os campos de golfe”, que atualmente são “propriedade da região”.

O social-democrata disse que as “soluções” para a incubadora de Santa Maria vão ser encontradas “mais no imediato, eventualmente” durante este ano.

Quanto aos hotéis nas ilhas Flores e Graciosa, Duarte Freitas salientou que a atual gestão, da responsabilidade da INATEL, “pede mais ao erário público do que aquilo que entrega”, revelando que até final 2020 aquela fundação devia cerca de 36 mil euros à região.

O secretário regional afirmou que, em 2023, a administração da Ilhas de Valor “terá de apresentar ao governo as hipóteses” que “poderão existir para cessão ou alienação dos hotéis”.

“No momento em que existe uma forte dinâmica na área do turismo, o XIII Governo entende que é o momento de serem repensados os hotéis da Graciosa e o das Flores para se encontrarem soluções mais sólidas de cessão ou alienação para cada uma dessas entidades”, declarou.

O Governo Regional decidiu ainda incumbir a Ilhas de Valor de “assumir a posição contratual do Clube de Golfe da Ilha Terceira, em contratos de financiamento no valor de 3,8 milhões de euros por contrapartida da transferência” da “propriedade, posse, administração e exploração” do campo de golfe da ilha.

Duarte Freitas reconheceu que vai “levar mais algum tempo” para “encontrar uma solução estruturada” para a gestão dos campos de golfe no arquipélago.

“[O golfe] é uma área muito importante na nossa oferta turística que deve ser gerida com todo o cuidado até ao momento de cessão ou alienação. Mas deve ser enquadrada nessa grande dinâmica que a iniciativa privada está a ter nos Açores nomeadamente na área turística”, assinalou.

O Governo Regional autorizou também a secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Rural a proceder à abertura dos procedimentos para a construção do novo edifício do Serviço de Classificação do Leite de São Miguel, com o preço base de 2,8 milhões de euros.

O executivo decidiu ainda criar um grupo de trabalho “destinado ao desenvolvimento de um programa para a progressiva suficiência alimentar humana e animal dos Açores”.

Foi igualmente deliberado que o mandato da Estrutura de Missão dos Açores se vai manter até à criação da Entidade Espacial Regional, cuja constituição consta do programa do atual Governo Regional.