Frederico Morais e Vasco Ribeiro na quinta ronda nos Açores

Os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro qualificaram-se este sábado para a quinta ronda do Azores Airlines Pro, do circuito de qualificação de surf, na ilha açoriana de São Miguel, enquanto Afonso Antunes foi afastado na terceira eliminatória.

Na Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, Frederico Morais, 30.º do ‘ranking’ de qualificação, avançou hoje na prova ao terminar em segundo lugar os seus ‘heats’, da terceira e da quarta ronda, atrás do norte-americano Jake Marshall e do sul-africano Beyrick De Vries, respetivamente.

Vasco Ribeiro, 69.º da hierarquia, venceu a sua bateria na terceira eliminatória, impondo-se ao sul-africano Michael February, e superou a ronda seguinte também no segundo posto, sendo superado pelo brasileiro Luel Felipe.

Na quinta ronda, Frederico Morais vai disputar uma vaga nos quartos de final do campeonato açoriano diante do australiano Jackson Baker, enquanto Vasco Ribeiro vai defrontar o brasileiro Miguel Pupo.

Afonso Antunes, 131.º do ‘ranking’, terminou hoje a sua participação na prova, com o terceiro lugar no quinto ‘heat’ da terceira ronda, com 5,5 pontos (2,8 e 2,8), no qual foi batido pelo francês Maxime Huscenot (12,93) e pelo costa-riquenho (9,5).