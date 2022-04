Fotobiografia de Mota Amaral apresentada em Lisboa

Numa iniciativa da Assembleia da República (AR), em parceria com a editora Letras Lavadas, a fotobiografia do antigo presidente do Governo Regional dos Açores e presidente da Assembleia da República será apresentada por Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, Eduardo Ferro Rodrigues, antigo Presidente da Assembleia da República, Francisco Pinto Balsemão, antigo Primeiro-Ministro, e Leonor Beleza, Conselheira de Estado, numa cerimónia presidida pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.



A obra que, de acordo com a editora, pretende ser um contributo para a História dos Açores, teve uma primeira presentação no dia 29 de outubro de 2021, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.



Contém informação do arquivo de Mota Amaral depositado na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e da RTP Açores, dando a conhecer todo o percurso de vida de Mota Amaral, tanto a nível político, como pessoal.