Finançor Agro-Alimentar promove o V Fórum Vacas Leiteiras

Na sua quinta edição, esta iniciativa irá debater o tema “Relevância das Pastagens e Forragens na Alimentação da Vaca Leiteira” e irá juntar cerca de 400 produtores de leite em São Miguel, refere nota informativa.





Dirigido aos produtores de leite e com mais de uma década de existência, o Fórum Vacas Leiteiras é um evento bienal organizado pela Finançor Agro-Alimentar com o objetivo de promover a melhoria e eficiência do sector, bem como o convívio entre os participantes.







Nesse sentido, o fórum incluirá palestras sobre a “Conjuntura do Sector Agro-Alimentar”, “Pastagens e Silagens de Erva” e “Silagem de Milho”, bem como cocktail e almoço.