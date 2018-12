Filme “Uma Vida Sublime" estreia nos cinemas a 24 de janeiro

O filme “Uma Vida Sublime”, nova longa-metragem do realizador Luís Diogo, vai estrear nas salas de cinema do país a 24 de janeiro, anunciou este sábado o Cine Clube de Avanca.

Estreado no início deste ano no festival de cinema Fantasporto, no Porto, a longa-metragem ganhou, desde então, mais de três dezenas de prémios, sendo o mais recente deles o de Melhor Realizador nos Diamond Film Awards, em Salerno, Itália.

Os Diamond Film Awards são uma organização da Fondazione Amedeo Pesce, entidade que promove o espírito empreendedor em Itália e no mundo, para além de divulgar a figura e obra de Amedeo Pesce, enquanto empresário e humanista.

De acordo com um comunicado do Cine Clube de Avanca, “Uma Vida Sublime” recebeu anteriormente prémios em Portugal, na Albânia, Austrália, Espanha, Equador, Estados Unidos, Índia, Itália, Rússia, São Tomé e Principe e Tailândia.

O filme conta a história de Ivan (Eric da Silva), um homem que "tem uma vida perfeita, com uma mulher que ama, o emprego que sonhou, e dinheiro suficiente para desfrutar da vida ao máximo”, mas não consegue ser feliz, segundo a sinopse.

O que o impede de ter uma vida perfeita é estar rodeado de tristeza e tentar resolver a infelicidade alheia.

Trata-se de uma produção independente, que reuniu o realizador, a Filmógrafo e o Cine Clube de Avanca, tendo contado com o apoio dos municípios de Castelo Branco e Paços de Ferreira, e o Festival Internacional de Cinema Avanca.

Recentemente juntou-se o Instituto do Cinema e do Audiovisual, organismo do Ministério da Cultura, apoiando a presença deste filme na Rússia, onde estreou no circuito comercial das salas de cinema do país e da Bielorrússia.