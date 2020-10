Filme “Os Miseráveis” exibido hoje no Teatro Micaelense

Segundo nota de imprensa, trata-se da primeira longa-metragem do francês de ascendência maliana, tendo recebido o Prémio do Júri no Festival de Cinema de Cannes, além de nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional.



O filme debruça-se sobre as guerras de poder em bairros problemáticos. A sua história conta-se assim: Stéphane, acabado de chegar de Cherbourg, vai integrar a Brigada Anti-Crime de Montfermeil, nos arredores de Paris. É aí que conhece os seus novos colegas de equipa, Chris e Gwada, dois agentes experientes. Não tarda a descobrir as tensões entre os diferentes gangues locais.