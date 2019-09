Filme "A Herdade" de Tiago Guedes é candidato de Portugal aos Óscares 2020

A longa-metragem “A Herdade”, do realizador Tiago Guedes, é o candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro em 2020, anunciou hoje a Academia Portuguesa de Cinema (APC).





De acordo com um comunicado da Academia Portuguesa de Cinema, o filme foi escolhido pelos seus membros para representar Portugal na categoria de Melhor Filme Internacional nos Óscares da Academia Americana de Cinema para o próximo ano.

O filme teve estreia mundial na competição oficial do 76.º Festival de Cinema de Veneza, que terminou no sábado, onde o realizador Tiago Guedes foi distinguido com o Prémio Bisato d'Oro da crítica independente para Melhor Realização.

"A Herdade", filme produzido por Paulo Branco, encontra-se agora no Festival de Toronto TIFF, marcando a primeira vez que um filme português é selecionado para a secção Special Presentations do festival.

A estreia em Portugal está marcada para o dia 19 de setembro.

"A Herdade" conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, […] fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40 [do século passado], atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje", segundo a sinopse.

Com argumento de Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes, com a colaboração de Gilles Taurand, o elenco é composto por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, João Vicente, Ana Bustorff, Beatriz Brás, entre outros.

Para o presidente da APC, Paulo Trancoso, citado no comunicado, “nos últimos dois anos o cinema português tem vindo a afirmar-se no plano nacional e internacional, não só por manter uma presença constante e destacada em festivais de cinema onde Portugal não participava há vários anos, mas também pelo crescente número de espectadores que acorrem às salas para ver filmes portugueses".

De acordo com o responsável, “este ano, até agora a produção nacional levou às salas cerca de 490 mil espetadores, um aumento impressionante face aos 145 mil espetadores contabilizados no mesmo período em 2018".

"Todos os filmes que estavam nomeados à candidatura de Portugal para os Óscares - "Raiva" de Sérgio Tréfaut, "Parque Mayer" de António-Pedro Vasconcelos e "Variações" de João Maia – são filmes que demonstram a vitalidade e diversidade inequívoca do cinema português", acrescenta.

A 92.ª cerimónia de entrega dos Óscares decorrerá no dia 09 de fevereiro de 2020, no teatro Dolby, em Los Angeles.

Durante o evento, a Academia Americana de Cinema distribuirá prémios em 24 categorias.

O filme de Tiago Guedes é também o candidato português escolhido pela APC a uma nomeação para os Goya - os prémios de cinema de Espanha - na categoria de melhor filme ibero-americano, com cerimónia está prevista para 25 de janeiro de 2020, em Málaga.