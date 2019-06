Festival Santa Maria Blues realiza-se entre 18 e 20 de julho

Joe Louis Walker, Annika Chambers, Delta Blues Riders, Gwyn Ashton, Shaggy Dogs e a vencedora do EBC 2019, Kyla Brox, estão entre os nomes já confirmados para a edição deste ano do Santa Maria Blues

A Associação Escravos da Cadeinha vai realizar no próximo mês de julho a XVI edição do Festival Santa Maria Blues, isto depois de ter organizado em abril passado, em Ponta Delgada, o European Blues Challenge (EBC), que é a final europeia do concurso que elege a melhor banda de Blues da Europa, à qual concorreram 22 bandas em representação dos seus países.

O Festival Santa Maria Blues, o mais antigo e o maior festival de Blues em Portugal - e que cada vez mais se vem afirmando como um festival de referência no contexto europeu deste género musical -, terá lugar entre 18 e 20 de julho, no recinto que pertence àquela associação no lugar dos Anjos, na ilha de Santa Maria.

“Nos dias 18, 19 e 20 de julho, a XVI sexta edição do Santa Maria Blues terá o melhor Blues de Portugal, da Europa e dos Estados Unidos. Entre os nomes já confirmados estão Joe Louis Walker, Annika Chambers, Delta Blues Riders, Gwyn Ashton, Shaggy Dogs e a vencedora do EBC 2019, Kyla Brox. Todas as noites terminarão ao som dos ritmos da seleção musical de DJs, que levarão as noites até ao nascer do sol”, pode ler-se em nota de imprensa.

O Festival Santa Maria Blues - conhecido e registado como a Capital do Blues em Portugal - conta com um público já fidelizado, que pode aceder, entre outras coisas, a gastronomia diversificada e ao artesanato local.

Como acentua a Associação Escravos da Cadeinha, “este festival tem vindo a crescer de ano para ano, proporcionando um ambiente fantástico e ótimos momentos de confraternização e qualidade musical, que é a característica apanágio da organização, pois tratando-se de um género musical específico bem acolhido pelo público alvo, oferece diferentes propostas no palco, por onde passaram já diversos nomes multipremiados internacionalmente”.