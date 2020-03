Festival “El Açor” 2020 foi cancelado

De acordo com nota, no sentido de prevenir possíveis contágios e controlar a possível propagação deste vírus, os Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores, organizadores do evento, "decidiram seguir as recomendações da Direção Geral de Saúde e cancelar este festival".

"Quanto à devolução do valor dos bilhetes já adquiridos, esta pode ser feita na bilheteira do Coliseu Micaelense, de terça a sexta-feira das 13h00 às 19h00 e sábados das 14h00 às 19h00, até ao dia 28 de abril 2020".

O Festival Internacional “El Açor” promete voltar ao Coliseu Micaelense em 2021.