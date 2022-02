Festival de Dança entre 20 e 27 deste mês em Ponta Delgada

A edição #4 do Paralelo - Festival de Dança irá decorrer nos dias 20, 25, 26 e 27 deste mês, em Ponta Delgada. A iniciativa abre ao público com uma oficina para os mais novos “O meu corpo tem som!?”, com Ana Rita Matias e Teresa Gentil, que pretende ajudar crianças entre os 6 e os 12 anos a explorar as potencialidades dos sons produzidos pelo corpo, desde a voz à percussão corporal.

Ainda no primeiro dia, sobe a palco o 37.25 - Núcleo de Artes Performativas, entidade que apadrinha o Paralelo - Festival de Dança e que está a comemorar o seu décimo aniversário. No Teatro Micaelense, como informa nota de imprensa, será apresentado o espetáculo “Resvés”, que celebra a sua década de existência, com uma adaptação da primeira peça apresentada pelo grupo. O dia 20 termina com o “Paralelo em Festa”, no Raiz Club, com os DJs Nelsoniq, Hugo França e Ritta.



Já no dia 25, a companhia de circo Coração nas Mãos vai invadir o Largo da Matriz com o seu “Chá das Cinco”, um espetáculo gratuito e interativo. À noite, o Clube de Ténis de São Miguel vai acolher mais uma “Jam Session” do Paralelo, onde os artistas convidados se juntarão para improvisar um espetáculo singular.

Por seu lado, a 26, o dia começa com novo “Chá das Cinco”, junto ao Café Central. Às 21 horas, na Blackbox do Estúdio 13, será apresentado o espetáculo “Faustless”, da autoria e interpretação de Margarida Belo Costa, acompanhada pelas bailarinas Ester Gonçalves e Teresa Alves Silva.

O último dia do festival contará com sete masterclasses, no Estúdio 13. Cada aula terá a duração de uma hora, sendo que o público poderá estar em contacto próximo com diversos artistas, todos abordando um estilo de dança diferente.



A fechar o festival, acontecerá o “Circuito #4”, que contará com 4 peças e terá lugar em alguns espaços do número 31 da Rua das Laranjeiras. As reservas são feitas através do e-mail [email protected], à exceção do espetáculo “Resvés”, cujos bilhetes devem ser adquiridos no Teatro Micaelense.