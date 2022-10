Fenais da Ajuda lança Gabinete de Empregabilidade Jovem

A Casa do Povo dos Fenais da Ajuda, no concelho da Ribeira Grande, arrancou este mês com um Gabinete de Empregabilidade Jovem, em parceria com a APPJ - Associação de Promoção de Públicos Jovens, com o objetivo de ajudar os jovens da freguesia a encontrar um rumo profissional e, desta forma, combater a pobreza e a exclusão social.



Em declarações ao Açoriano Oriental, o presidente da Casa do Povo, Jonas Carreiro, explica que se trata de um projeto “informal” que vai partir de um “trabalho de campo” que já está a decorrer, com o propósito de orientar os jovens para a escolaridade e profissionalização.

“A equipa da APPJ vai estar no terreno a tentar recrutar jovens para poder monitorizar, sem quaisquer convocatórias obrigatórias ou sinalizações mais rígidas, sendo este um projeto muito informal. O objetivo é ganhar a confiança dos jovens, ir ao seu encontro, numa primeira fase, nos locais da freguesia que frequentam habitualmente, como por exemplo jardins, cafés ou o clube de futebol, para depois apresentar o projeto e fazê-los ver que existe mais além da vida boémia”, esclarece.

Segundo Jonas Carreiro, a Casa do Povo pretende “orientar os jovens para a necessidade de escolaridade e profissionalização, ir ao encontro das suas reais necessidades e expectativas e, depois, reencaminhá-los para as entidades competentes. Não queremos choques de interesses que afastem os jovens, daí a preocupação com corresponder com as suas expectativas”, realça.

O trabalho do Gabinete de Empregabilidade é direcionado a jovens dos 17 aos 29 anos, ressalvando Jonas Carreiro que estas pessoas “não podem ter fatores de risco graves, como por exemplo dependências, porque é um gabinete direcionado apenas ao encaminhamento profissional”.

Além da aposta neste encaminhamento, a Casa do Povo pretende também dar “pequenas formações” focadas em temáticas como “gestão de conflitos, preparação para a vida autónoma, exploração vocacional ou dualidade entre casa e trabalho”, de forma a que, “no culminar do acompanhamento, os jovens estejam autónomos na procura de emprego e conscientes das suas necessidades”.

Questionado sobre o porquê da aposta neste gabinete, Jonas Carreiro frisa que “os Fenais da Ajuda sempre tiveram algumas limitações sociais mais vincadas”, sendo inclusive uma das cinco zonas prioritárias dos Açores em termos de combate à pobreza e exclusão social identificadas pelo Governo Regional.

“O afastamento das áreas urbanas, a dificuldade nas acessibilidades e na rede de transportes públicos, todos esses fatores são discriminatórios e alimentam a dificuldade dos jovens em ir trabalhar, por exemplo, para Ponta Delgada ou mesmo para a Ribeira Grande num horário tradicional”, sendo por isso que a Casa do Povo pretende “fazer ver que esta zona tem realmente necessidades especiais e que precisa de investimento para fazer um ‘upgrade’ qualitativo”.

“Não é atirar dinheiro para o problema, mas sim criar mecanismos de proximidade que façam valer pela diferença”, realça Jonas Carreiro, adiantando que a Casa do Povo se encontra a “reunir parceiros para combater este abandono de que somos alvo há muitos anos”.

A 12 de outubro, dia oficial do lançamento do Gabinete de Empregabilidade Jovem, a Casa do Povo dos Fenais da Ajuda já contava com cinco jovens pré-sinalizados, sendo que o projeto não incide apenas nesta freguesia da Ribeira Grande, mas sim “desde o Porto Formoso à Lomba de São Pedro”. Quanto ao polo que se encontra a funcionar nas instalações da Casa do Povo abrange os Fenais da Ajuda, a Lomba de São Pedro e a Ribeira Funda. “A Casa do Povo de Fenais da Ajuda assume a liderança do projeto, disponibilizando o espaço físico e transporte dos jovens”, adianta Jonas Carreiro.

Ao Açoriano Oriental, o presidente da Casa do Povo destaca ainda que esta iniciativa vem no seguimento de um outro projeto intitulado “Ser Jovem” que pretende “transformar um espaço físico da Casa do Povo num espaço agregador e contemporâneo para as camadas mais jovens”.

“Este é o nosso grande projeto para 2023. Consiste na conversão do primeiro piso, onde já existe uma biblioteca e alguns gabinetes, aumentando a biblioteca e colocando uma zona de informática. O hall de entrada ficará direcionado para uma zona de convívio, com uma cafetaria, e vamos introduzir também ténis de mesa na zona mais desportiva da Casa do Povo”, revela Jonas Carreiro, adiantando que este projeto será concretizado através de “várias parcerias” e irá implicar um “investimento de vários milhares de euros”.