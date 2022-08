FBI conclui que o ator Alec Baldwin puxou o gatilho da arma que matou Hutchins

O FBI concluiu que Alec Baldwin puxou o gatilho da arma com que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do filme "Rust", contradizendo a versão do ator, que afirma não ter ativado a arma.