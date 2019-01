Fábio Coentrão desfalca convocatória do Rio Ave para duelo com Benfica

O internacional português acumulou uma série de cinco cartões amarelos e terá de cumprir um jogo de suspensão, falhando, por isso, o regresso ao Estádio da Luz, onde se notabilizou, ao serviço dos ‘encarnados’, entre 2009 e 2011.

Também de fora das opções do novo treinador dos vila-condenses, Daniel Ramos, ficam os lesionados Joca, Nuno Santos, Borevkovic, Tarantini, Gelson Dala e Diego Lopes.

Para suprir as muitas ausências no meio campo, Daniel Ramos mantém na convocatória o médio Vitó, jogador que habitualmente alinha na formação sub-23 do Rio Ave.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 19 pontos, desloca-se no domingo ao Estádio da Luz, em Lisboa, para defrontar Benfica, quarto, com 32, numa partida agendada para as 17:30.