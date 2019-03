Exposição “Perspetivas do Olhar” sensibiliza para o tema do cancro da mama

O Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRA LPCC), em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, promove no próximo dia 8 de março, pelas 18 horas, uma sessão de boas-vindas à exposição fotográfica “Perspetivas do Olhar”, na autarquia angrense.