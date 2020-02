Exposição “Carnaval da Ilha Terceira”

A mostra pode ser visitada até dia 29 de março e conta com 22 fotografias, que, segundo o autor, “representam uma pequena parte daquilo que é o Carnaval da Terceira, um palco do tamanho de uma ilha, por onde passam atores e músicos fabulosos, enchem salões e sociedades, fazendo das tripas coração para passarem pelo máximo de freguesias da Ilha Terceira, é a festa do povo para o povo, aqui somos todos iguais, apenas queremos passar um bom bocado nestes quatro dias de festa e celebrar a vida".



A exposição pode ser visitada durante as duas horas que antecedem as sessões de cinema ou espetáculos a acontecer no Auditório do Ramo Grande.