De acordo com o jornal, o eurodeputado de 48 anos terá sido vítima de um acidente vascular-cerebral (AVC) na madrugada desta segunda-feira.

André Bradford, eurodeputado do PS eleitos pelos Açores, terá sofrido um AVC e está em coma induzido, avança o jornal Expresso.

