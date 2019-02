Estrada Regional junto à Praia das Milícias encerrada ao trânsito

A Estrada Regional junto à Praia das Milícias encontra-se temporariamente encerrada ao trânsito devido à acumulação de areia, trazida do areal para a via pelo vento forte que se faz sentir, anunciou este sábado o executivo regional.

Segundo nota do GACS, a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, através da Direção Regional de Obras Públicas e Comunicações, já fez deslocar para o local uma brigada de seis homens, equipamento industrial e viaturas ligeiras, estando a proceder-se à remoção da areia e à limpeza da via para que o trânsito possa ser restabelecido.







Assim, o troço compreendido entre a rotunda junto à Mata do Café (nascente) e o cruzamento da Estrada Regional de acesso ao Livramento (poente) estará fechado ao trânsito até às 07h00 de segunda-feira, sendo, até lá, apenas permitido trânsito local.







Como alternativa, deverá ser utilizada a Estrada Regional do Livramento.