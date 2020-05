Espanha tem ligeiro aumento diário de mortes para 184

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, até agora o país contabilizou um total de 27.104 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados, há 439 novos casos com a doença, elevando para 228.691 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 412 doentes, num total de 123.896 pessoas que precisaram de ser internadas.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, voltou hoje a insistir na “unidade” entre formações políticas para salvar vidas, emprego e empresas, tendo pedido ao Partido Popular (direita) para “abandonar a confrontação”.

“A unidade salva vidas, mas também pode salvar muitos empregos e muitas empresas”, afirmou Pedro Sánchez no debate no parlamento espanhol em que também pediu ao líder do maior partido da oposição, Pablo Casado, do PP para se “juntar à unidade”.

As comunidades autónomas espanholas que ainda não passaram à fase um do desconfinamento têm até hoje para apresentar novos relatórios a sustentar essa passagem a partir da próxima segunda-feira, uma semana depois das restantes regiões.

Uma delas é a comunidade de Madrid, a mais atingida pela pandemia, que tentou entrar na fase um na última segunda-feira, mas que foi chumbada pelo Governo, considerando que a região ainda não cumpria todas as condições para o fazer.

“O estado de emergência não é um projeto político”, assegurou Sánchez, que tem sido criticado por várias comunidades autónomas por o Governo ainda não as ter incluído na fase seguinte de alívio das medidas muito rígidas aprovadas para lutar contra a pandemia.