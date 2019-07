Espanha goleia França e resigna-se com a medalha de bronze

Numa partida de sabor amargo para a Espanha, afastada da defesa do título na sexta-feira por Portugal, no mítico Palau Blaugrana, uma das ‘catedrais' do hóquei em patins e casa do FC Barcelona, a história do jogo resumiu-se ao avolumar dos golos.

Ignacio Alabart colocou a seleção espanhola em vantagem aos três minutos e, já depois de Bruno di Benedetto, um dos três irmãos franceses em pista, ter falhado uma grande penalidade para empatar, aos nove, Nil Roca elevou para 2-0, aos 11.

Ainda antes do intervalo, e para alegria dos cerca de 2.500 espetadores presentes no recinto, a Espanha aumentou a diferença para 4-0, com golos de Albert Casanovas, aos 15 minutos, e Jordi Adroher, aos 21, dupla que representa o Benfica.

A França tentou contrariar o rumo dos acontecimentos, quase sempre por Carlo di Benedetto, que vai representar o FC Porto e que aos 30 minutos falhou um livre direto, mas foi a Espanha a dilatar a margem para 5-0, pelo sportinguista Antonio ‘Toni' Perez, aos 36.

A decisão do título mundial tem início pelas 17:00 (hora de Lisboa, mais uma em Espanha), entre as seleções de Portugal, que persegue a reconquista de um troféu que foge há 16 anos, e a Argentina, campeã pela última vez em 2015, em França.