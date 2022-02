Ucrânia

Espanha afirma que ataque da Rússia não deve ficar impune

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, alertou que a "violação flagrante” do direito internacional exercida pela Rússia, com o ataque à Ucrânia, “não deve ficar impune” e afirmou que Espanha se “esforçará para restabelecer a paz”.