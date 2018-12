Escola Profissional de Vila Franca do Campo presente no Encontro Nacional da Juventude 2018

A Escola Profissional de Vila Franca do Campo está presente no Encontro Nacional de Juventude de 2018, que está a decorrer no Centro de Congressos do Estoril e que assinala os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A convite da Direção Regional da Juventude, a EPVFC está a representar os Açores neste evento, que pretende debater a temática da atualidade dos Direitos Humanos e promover a discussão nos jovens sobre a forma como a Declaração seria escrita se a mesma fosse redigida atualmente, explica a escola em nota.





Depois de uma sessão prévia de sensibilização, levada a cabo por formadoras do Conselho Nacional da Juventude no passado mês de novembro, as formandas Filipa Pereira e Vanessa Arraial, acompanhadas pelo formador Eládio Braga, levam, até ao Estoril, as conclusões resultantes deste debate.





Refira-se que o Encontro Nacional de Juventude conta com cerca de 300 jovens, bem como como oradores reconhecidos nas várias áreas do saber, para além de serem dinamizadas atividades de aprendizagem informal e “learn by doing” que potenciam o desafio e o debate entre jovens e que promovem competências importantes no desenvolvimento dos jovens envolvidos.





Citado em nota, o diretor geral da EPVFC, Henrique Costa, considera esta participação “um ativo importante na complementaridade da formação profissional e reforça a importância que estas aprendizagens informais têm no enriquecimento dos formandos e entende como fulcral a aposta em atividades diferenciadoras que garantam valor acrescentado à ação formativa”.