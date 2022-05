Época terminou para Marco devido a lesão no tendão de Aquiles

O guarda-redes do Santa Clara, Marco Pereira, vai falhar os últimos dois compromissos da equipa encarnada por causa de uma lesão, informou ontem a SAD.



Em comunicado, o Santa Clara adianta que o jogador “contraiu uma lesão no tendão de Aquiles” e o seu regresso à competição apenas vai ocorrer “no início da próxima época desportiva”.



A lesão de Marco foi contraída no final da primeira parte do encontro da 31.ª jornada da I Liga, disputada no Estádio de São Miguel no passado dia 23 de abril. No momento em que chutou uma bola, o guarda-redes do Santa Clara lesionou-se no pé esquerdo e durante alguns momentos foi assistido no relvado. O jogador, de 35 anos, acabou por se manter em jogo, mas depois do intervalo não regressou, tendo sido substituído por Ricardo Fernandes, guarda-redes que já foi titular no último encontro em Guimarães.

O titular das redes encarnadas no campeonato nas últimas quatro temporadas vai, deste modo, falhar o encontro do próximo domingo com o Paços de Ferreira e a deslocação a Alvalade na última jornada.



Na época em curso, o guarda-redes que tem contrato com o Santa Clara até julho de 2024, participou em 34 jogos. Fez 29 partidas na I Liga (sofreu 41 golos), quatro na Liga Conferência Europa (dois golos sofridos) e um jogo na Taça de Portugal.

Quem também vai falhar o jogo do próximo domingo é Allano. O extremo brasileiro atingiu uma série de cinco cartolinas amarelas e vai cumprir, frente ao Paços de Ferreira, um jogo de castigo.