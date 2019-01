'Enchente' na corrida aos bilhetes para o Santa Clara - Benfica

A fila apresenta mais de 50 metros e, neste momento, dobra a rua Marquês da Praia e Monforte, seguindo pela rua Comandante Jaime de Sousa, onde está localizada a sede do clube açoriano e o respetivo ponto de venda de bilhetes.

O número de pessoas que acorre aos bilhetes deixa antever uma enchente no jogo desta sexta-feira, com inicio marcado para as 18h00, no Estádio de São Miguel.