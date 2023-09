Duas mulheres detidas pelo crime de burla qualificada na Graciosa

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, as detenções ocorreram no seguimento de uma comunicação para a “Esquadra da PSP de Santa Cruz da Graciosa, da suspeita de um crime de burla contra uma pessoa idosa. Neste sentido, foram encetadas imediatamente várias diligências, tendo os polícias conseguido intercetar as duas mulheres, suspeitas da prática de burla qualificada, e a apreensão de cerca de 1.140 euros em numerário, fruto da presumível prática do crime de burla, bem como vários artigos de roupa contrafeita”.





Após primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações periódicas.