Duarte Freitas defende reforço de parcerias promotoras de empreendedorismo jovem

O governante, que falava à margem do lançamento dos vinhos da Adega Lucas Amaral, em representação do Presidente do Governo dos Açores, assegurou que o XIII Executivo Regional vai reforçar a atenção ao empreendedorismo jovem, criando “melhores condições às iniciativas proativas e autónomas da juventude Açoriana”.

“Este projeto é a materialização de um trabalho que foi possível concretizar porque, além da iniciativa empreendedora, houve vontade e empenho entre parceiros quer a nível regional quer local”, afirmou Duarte Freitas.

“O exemplo do Lucas Amaral deve constituir um motivo de inspiração acrescida para todos os jovens açorianos”, acrescentou.

É ambição do Governo dos Açores, prosseguiu, “dar um grande impulso” aos jovens “com vista também à criação do seu próprio emprego para, assim, poderem ser capazes de olhar os desafios do futuro com maior confiança”.

De acordo com Duarte Freitas, o Governo Regional “está determinado na criação de condições destinadas à fixação dos jovens e para o seu sucesso profissional nas suas comunidades de origem, combatendo, deste modo, o despovoamento e o envelhecimento demográfico que se verifica nos Açores”.