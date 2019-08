Djodje e Gabriel o Pensador na 25.ª edição do Festival da Povoação

As mais lidas

"Mas não ficamos por aqui, achamos essencial premiar quem tem um comportamento responsável nesta matéria. Por isso é que, numa junção de esforços entre a Coca-Cola European Partners e o Grupo Ilha Verde, patrocinadores do evento, teremos copos que, ao serem devolvidos, [fazem com que] a pessoa receba automaticamente um ‘voucher’ que lhe permitirá descontos até na compra de um Nissan novo”, refere-se.

A organização do Festival da Povoação by Nissan contempla ainda uma zona de campismo gratuita, sendo distribuídos por várias instituições de São Miguel ingressos gerais de forma a permitir que “todos possam fazer parte da festa, independentemente da sua condição social”.

O evento vai contar com música nas ruas, concertos de música tradicional e artistas locais, incluindo fado.

Durante os seis dias do festival, que arrancou na segunda-feira, estão previstas demonstrações desportivas de clubes locais, atividades náuticas, torneios desportivos, gastronomia e atuações musicais todas as noites, estando agendados mais de 25 acontecimentos.

Organizado pela Associação de Juventude do concelho da Povoação, na ilha açoriana de São Miguel, desde 2011, o festival, segundo uma nota de imprensa, volta a ter seis dias, contra os três de edições anteriores.

Os artistas Djodje, Gabriel o Pensador, Martin Jensen e Deniz Koyou são os cabeças de cartaz do Festival da Povoação, que faz 25 anos e conhece o seu ponto alto na sexta-feira e no sábado.

