Diretor regional da Cultura visita projeto Vila 3D

Segundo nota, o Vila 3D é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, através do Gabinete de Arqueologia e História, que se dedica à digitalização do património cultural respeitante ao município e que, recentemente, em cooperação com a Fundação homónima, passou a integrar parte do espólio arqueológico de Manuel Sousa d’Oliveira.

A comitiva, conduzida pelo responsável do projeto, Diogo Teixeira Dias, visitou uma exposição temporária de peças digitalizadas em 3D, que contou com uma demonstração de realidade aumentada, bem como a reserva arqueológica da Fundação Sousa d’Oliveira, em estudo pelos serviços de Arqueologia da autarquia.

Na ocasião, o presidente do município destacou a estreita cooperação entre a edilidade e a Fundação, sobretudo na garantia da continuidade do estudo, divulgação e fruição destes elementos da história de Vila Franca do Campo, num tempo de restrições de visitas aos espaços culturais.

As peças digitalizadas em 3D podem ser visitadas, de forma gratuita e ininterrupta, através da ligação https://sketchfab.com/VFC3D .