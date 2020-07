Detetado primeiro caso de Covid-19 na ilha das Flores

O caso diagnosticado reporta-se a um homem, com 39 anos de idade, que desembarcou na ilha de São Miguel a 30 de junho, proveniente de ligação aérea com o território continental, tendo seguido para as Flores no dia 1 de julho.

À chegada à Região, o referido indivíduo apresentou teste de despiste negativo para infeção por SARS-CoV-2, tendo a análise realizada ao sexto dia produzido resultado positivo.

O mesmo apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Autoridades de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, sendo que os testes às três pessoas com quem viajou e coabita desde que chegou à Região apresentaram resultado negativo.

Até à data, foram detetados na Região 154 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente seis casos positivos ativos, sendo quatro na ilha de São Miguel, um na ilha Terceira e um na ilha das Flores.