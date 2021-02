Detenções pelo crime de violência doméstica

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, no âmbito da execução de um mandado de detenção, foi detido um homem de 26 anos, para cumprimento de pena de prisão de 27 meses, pela prática do crime de violência doméstica, tendo sido posteriormente conduzido ao Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo.

Na ilha de Santa Maria, elementos da Esquadra de Vila do Porto detiveram, em flagrante delito, um homem de 22 anos, pela prática do crime de violência doméstica contra o seu progenitor.

Na ilha do Pico, elementos da Esquadra da Madalena, no âmbito da execução de um mandado de detenção, emanado pela Autoridade Judiciária, detiveram um homem de 49 anos, para assegurar a sua presença em tribunal, na qualidade de arguido, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua companheira.