Desmantelamento de laboratório de produção de drogas sintéticas em Angra do Heroísmo

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, no seguimento de uma intervenção policial e na “consequente concretização de uma busca domiciliária, foi possível detetar, identificar e desmantelar um laboratório de produção de metanfetaminas”.





No decorrer desta intervenção, foi possível “apreender 43 doses individuais de anfetaminas, 85 doses de canábis, três plantas de canábis, 122 euros em numerário, duas balanças de precisão, entre outros materiais,ferramentas e componentes utilizados na produção de substâncias sintéticas”.





Os detidos foram presentes à Autoridade Judiciária competente sendo-lhes aplicada as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência.