Deputados do PS/Madeira defendem reabertura do aeroporto para retoma económica

“Temos de utilizar a nossa autonomia para relançar a nossa economia, naquilo que tenho chamado o reinventar da Madeira”, afirmou o deputado socialista Paulo Cafôfo nas jornadas parlamentares do partido, que decorreram no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, subordinadas ao tema 'Recuperação Social e Económica - O Papel da Autonomia'.

O ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal considerou que a pandemia da convid-19 veio “expor as fragilidades” desta região autónoma, que tem um modelo económico que evidencia “vulnerabilidade e imperfeições”.

Paulo Cafôfo também defendeu a necessidade de solidariedade do Governo da República” e de “responsabilidade do Governo Regional”.

No seu entender, o processo para “reinventar a Madeira passa por três grandes objetivos: aumentar a produção e diminuir a dependência do exterior, redução dos impostos e a retoma do turismo”.

Sendo este o principal setor da economia madeirense, argumentou que o primeiro passo é “a abertura do aeroporto”, considerando que “sem a sua normalização e funcionamento, feito de uma forma responsável e segura, não é possível retomar a economia”.

Também sustentou que deve ser feita uma aposta no mercado nacional, “pela sua proximidade e confiança gerada” junto dos portugueses, acrescentando a importância de um reforço de verbas para promoção do destino Madeira, montantes esses para uso da Associação de Promoção da Madeira, além da criação de fundo regional para captação de novas rotas áreas.

Mas Paulo Cafôfo destacou ainda que a “TAP tem de servir a Madeira”, argumentando que se está “num momento em que uma oportunidade está a surgir” e a transportadora nacional “precisa de ser financiada pelo Estado e esta participação do Estado tem que ter contrapartidas”.

No seu entender, “tem que haver uma estratégia que vá além da continuidade territorial, ou seja, da mobilidade dos residentes da Madeira e que, ao mesmo tempo, possa servir o turismo”, complementando que “a TAP tem de ligar os países emissores de turismo à região, bem como as comunidades de emigrantes”.

Paulo Cafôfo sublinhou que “para tudo isto, é preciso determinação, coragem política”, e vincou ainda que em matéria dos apoios atribuídos às pequenas e médias empresas “não basta a quantidade, têm que ser céleres”.

“É preferível investir na manutenção do emprego do que, depois, ter despesas com subsídios de desemprego ou outros encargos sociais”, opinou, insistindo que deve haver também poupança nos gastos correntes, tendo o partido apresentado uma proposta no parlamento madeirense que visa “a dissolução das sociedades de desenvolvimento, a poupança nas parcerias público-privadas e a redução do número de assessores do governo Regional”.

Por seu turno, o líder da bancada parlamentar socialista na Assembleia da Madeira, Miguel Iglésias, referiu que “a prioridade número um tem de ser a recuperação económica e o apoio às empresas, pois de outra forma haverá um período muito difícil”.

Miguel Inglesias reforçou ser “preciso ter em atenção que o turismo também faz movimentar outros setores importantes” da região, adiantando que “as restrições neste momento no tráfego aéreo europeu são um problema, pois sem turistas a atividade económica na região fica extremamente limitada e debilitada”.

O deputado madeirense realçou ser preciso “ter uma análise muito aprofundada do papel do Estado para o futuro, e em particular na relação entre o Estado central e as Regiões Autónomas, que são um território economicamente mais frágil decorrente da sua ultraperiferia, que necessitam de apoios específicos, e de uma atenção cuidada”, frisou.