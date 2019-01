Deputados do PS/Açores valorizam investimentos em acessibilidades na Terceira

Numa conferência para balanço das jornadas parlamentares que decorreram na Terceira, dedicadas ao tema das acessibilidades, o deputado Francisco Coelho, em declarações aos jornalistas, vincou que o grupo parlamentar do PS/Açores na Assembleia Legislativa Regional tem “um acompanhamento permanente, por vezes crítico, embora construtivo”, junto do Governo Regional socialista.

“É importante que a oposição faça o seu trabalho, faça a sua crítica, chame a atenção para o que está feito, mas sobretudo para o que não está feito. Nós, também, acompanhando isso, chamamos a atenção para o que se vai fazer”, sustentou.

Sobre o tema acessibilidades, o deputado destacou o projeto que está a ser elaborado para o Porto de Pipas, assim como a ampliação de um dos cais.

Na Praia da Vitória, os parlamentares socialistas açorianos sublinham os projetos em curso para aquele porto, nomeadamente em termos de equipamentos e de melhorias das instalações, estando previstas "para este ano obras no valor de dez milhões de euros".

Os deputados do PS/Açores elencaram ainda investimentos na Terceira ao nível das vias terrestres.

Quanto aos transportes aéreos, Francisco Coelho sublinhou o início da obra do novo terminal de cargas, que "possibilitará maior fluidez, acesso e eficiência ao nível das cargas movimentadas" naquele aeroporto, com impactos "na economia da ilha Terceira", salientando as vantagens de ter uma pista certificada e autorizada pelo Estado também para uso civil.

Os deputados socialistas frisaram ainda a "utilidade estratégica" do projeto Terceira Tech Island, que consiste na criação de um ‘hub’ tecnológico na Praia da Vitoria na área da programação e produção de 'software' para prestação de serviços, criado pela identificação da existência de necessidades do mercado global no âmbito das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) e da oportunidade de instalar novas atividades económicas que substituíssem as derivadas da Base das Lajes.