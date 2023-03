Foi apresentada a 10.ª edição do Tremor, festival de música que se realiza na ilha de São Miguel e que conta já com “casa esgotada”, com 75% do público a vir do exterior dos Açores.

A agenda do festival, que esgotou os bilhetes há cerca de um mês, introduz novos artistas, novos conceitos, projetos e residências de criação. O cartaz engloba uma multiplicidade de artistas e géneros diferentes, que atuarão em concertos, espetáculos-surpresa e apresentações na natureza.

Destaque para as atuações de Owen Pallett, ZA! & Perrate, Holocausto Canibal e Zkum, com uma atuação de heavy metal “no meio da natureza”, a residência EDGE, a qual faz uma junção de artistas portugueses, cipriotas e canários.



Nota também para a banda Som.Sim.Zero, um ato que este ano atuou no Rock in Rio Lisboa 2022e que é composta por elementos da Associação de Surdos de São Miguel, da Escola de Música de Rabo de Peixe, da ondamarela e músicos da ilha. Tal como, de Angel Bat Dawid e a Banda Fundação Brasileira, numa “atuação única e irrepetível”, conta o cofundador do Tremor, Luís Banrezes, em conferência de imprensa.

Banrezes reflete que a variedade musical, a oferta cultural e natural açoriana resulta num festival que atrai um público eclético e diversificado. “Cerca de 75% dos visitantes vêm de fora, são pessoas com disponibilidade financeira”. Apesar de caracterizar o festival como “intenso”, o organizador considera que é um evento inclusivo, para todos, mesmo os mais novos, que poderão usufruir do programa familiar “Mini Tremor”, constituído pelos projetos “Mais Alto!” e “O Laboratório”.

O primeiro é um espetáculo que visa sensibilizar as crianças para a importância da democracia, com inspiração em Zeca Afonso, e o segundo, é um conjunto de oficinas criativas que potencializam o amor como um estimulante de criatividade.

O projeto “Receitas do Baú” regressa, pelo segundo ano consecutivo e abre as portas das famílias de Rabo de Peixe aos frequentadores do festival, para comer iguarias da região e ouvir as histórias dos locais. Haverá também um jantar comunitário e uma arrematação, na freguesia, no dia 29 de março. A oportunidade de relacionar e integrar “comunidades que têm muito para oferecer”, é algo que, “numa era de experiências”, reforça o fator “autenticidade e inclusividade do evento”, diz João Crispim Ponte, adjunto da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

Para os demais fãs de arte, salienta-se ainda a exibição da série documental Futuro e Memória, Terra Incógnita, de Diogo Lima, referente à temática de edições anteriores do evento, e para “Ornitofaunia”, de Carolina Garfo e Lendl Barcelos, com a criação de várias instalações interativas, compostas por imagens auditivas de aves fictícias açorianas, numa ideia que surge devido à confusão associada entre o açor e o milhafre.

O Tremor é um evento que, além da música, foca-se na sustentabilidade e na envolvência com a natureza. Houve uma clara aposta na “desmaterialização da comunicação” sobre o evento, sendo esta realizada apenas online.