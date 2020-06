Covid-19: Madeira sem novos casos pelo 36.º dia consecutivo

"Até ao dia 11 de junho, foram contabilizadas 1543 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais, 1453 não se confirmaram. São 90 os casos confirmados contabilizados na Região Autónoma da Madeira, 85 dos quais recuperados e cinco casos permanecem ainda numa unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares e com acompanhamento das autoridades de saúde", refere a nota do IASAÚDE sobre a situação epidemiológica de covid-19 no arquipélago.

No total, são 972 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 385 em vigilância ativa e 587 em autovigilância.

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a covid-19, o total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1254, com 139 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto e os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 8431, com 18 chamadas nas últimas 24:00 horas.

O IASAÚDE informa ainda que o total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM é, até à data, de 18.154 e o número de utentes alvo de teste à covid-19 na região é de 16.446.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 416 mil mortos e infetou mais de 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.504 pessoas das 35.910 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.