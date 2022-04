Costa lamenta com “profunda tristeza” perda de um amigo

“É com profunda tristeza que lamento a morte de David Sassoli. Um amigo com quem tive o privilégio de trabalhar muito proximamente nos últimos dois anos”, escreveu António Costa na rede social Twitter.

O presidente do Parlamento Europeu morreu hoje aos 65 anos de idade, após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.

Perante os jornalistas, no final de um encontro com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), António Costa considerou que se trata de “um dia triste para a Europa”, dizendo que David Sassoli foi “um grande europeu” com que teve a oportunidade de trabalhar “muito intensamente”, particularmente no período da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

“Nessa altura, com o Parlamento Europeu, tivemos uma profunda interação, desde logo na aprovação de toda a legislação que permite que os planos de Recuperação e Resiliência (PRR) estejam em vigor, ou na aprovação em tempo recorde do certificado digital” da vacina contra a covid-19, assinalou.

De acordo com o secretário-geral do PS, David Sassoli foi “um notável europeu, que se empenhou muito na construção da União Europeia e na resposta a esta crise pandémica” da covid-19.

“Deu um contributo decisivo para o sucesso da presidência portuguesa. Foi com muita pena que o vi partir. Tinha estado doente já há uns meses com covid-19 e, depois disso, tivemos a oportunidade de estar juntos. Sentia-se recuperados, esteve presente no último Conselho Europeu a representar o Parlamento Europeu. Penso que é uma enorme perda para a Europa”, acrescentou António Costa.

David Sassoli contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do Parlamento, regressando no final do ano.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.

A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019.