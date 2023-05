Coral de Santa Catarina (en)cantou nas Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres

No domingo, a Antífona de entrada “Anunciai com Brados de Alegria” foi composta por Antero Ávila (compositor açoriano) propositadamente para as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de 2023. O “Ordinário da Missa” é do compositor italiano Monsenhor Marco Frisina. No decorrer da celebração litúrgica foram interpretados pelo Coral de Santa Catarina “A Terra inteira aclame o Senhor”, “Nós te ofertamos”, “Cantarei ao meu Senhor”, “Deus amou de tal modo o mundo”, “Quem nos separará?” e terminou a celebração com o Hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Aos cerca de 40 elementos do Coral juntaram-se 10 músicos do Conservatório Regional de Ponta Delgada: baixo, viola, 2 violinos e trompete. Ao piano esteve Ricardo Toste, natural da Terceira e organista da Sé de Aveiro e que colabora habitualmente com o Coral de Santa Catarina.

O Coral de Santa Catarina, um coro misto a 4 vozes com cerca de 40 elementos, teve a sua primeira atuação no dia 25 de novembro de 2002 na festa da padroeira da freguesia de Castelo Branco, Santa Catarina, que deu nome ao grupo, constituindo-se em associação cultural a 20 de dezembro de 2004.

Nos 20 anos de existência tem sido prerrogativa do coro a divulgação da música popular portuguesa e açoriana, da música sacra, litúrgica e clássica. Desde a sua fundação tem marcado presença em inúmeros eventos culturais, festas e encontros de coros no Faial e fora deste, com maior incidência nas Ilhas do Triângulo, bem como a Terceira e São Miguel.

​Após o interregno causado pela Covid-19, o Coral de Santa Catarina retomou a sua atividade, focando-se de forma especial na comemoração do seu 20º aniversário, que fica marcado por diversas atividades, das quais se destacam a organização do 3º encontro de Coros do Triângulo, em parceria com o município da Horta, que reúne na cidade de Horta coros das 3 ilhas do triângulo.

O grupo coral tem como fundador e diretor musical o Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho que disse que esta foi uma missão bem cumprida: “No sentido de que estivemos meses a preparar esta participação numa festa que além da grande visibilidade tem um significado muito importante na vida e na fé dos açorianos. Fizemo-lo com empenho, dedicação, amor e também sentido de missão porque é assim que entendemos o canto litúrgico: a arte ao serviço da oração e, neste caso, ao serviço da evangelização. Ao regressarmos às nossas casas vamos com o sentimento de muita gratidão ao reitor do Santuário, cónego Adriano Borges, por esta oportunidade e também por esta visão que eu acho que deve existir nos santuários diocesanos. A participação do coral de Santa Catarina é símbolo desta comunhão e coesão que se pretende fomentar numa diocese tão dispersa por 9 ilhas como é a Diocese de Angra”, acrescentou o padre Marco Luciano Carvalho que garante ter sido uma experiência inesquecível.