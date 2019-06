Contrato para reabilitação da Quinta de São Lourenço, no Faial, recebe visto do Tribunal de Contas

O secretário regional da Agricultura e Florestas anunciou que o contrato de empreitada para reabilitação do Solar e da Ermida da Quinta de São Lourenço, na ilha do Faial, onde está sediado o Serviço de Desenvolvimento Agrário, recebeu o visto do Tribunal de Contas.

“A reabilitação destes dois edifícios da Quinta de São Lourenço era um compromisso do Governo Regional que agora será cumprido, permitindo recuperar um património histórico e emblemático para a ilha do Faial”, referiu João Ponte, citado em nota do Gacs.





A empreitada de recuperação e reabilitação do Solar e da Ermida de São Lourenço, que representa um investimento global de 450 mil euros, contempla o reforço estrutural do edificado, a criação de uma sala para exposições e de um espaço multiusos naquele solar do século XVIII.





“O Solar e a Ermida, bem como os jardins e a floresta envolventes, fazem parte da área mais antiga da Quinta de São Lourenço. São dois imóveis de grande beleza arquitetónica que era urgente recuperar”, frisou o secretário regional, acrescentando que, depois da remodelação, as duas infraestruturas ficarão ao dispor de toda a comunidade, ajudando a dinamizar a Quinta de São Lourenço e a freguesia dos Flamengos.