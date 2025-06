O Museu Vivo do Franciscanismo é palco domingo do concerto “Sons do Palácio”, com Ensemble Bach, com Henrique Andrade, na flauta, Francisco Cymbron Cabral e de Pasquale Sansanelli, no violino e na viola, Natália Ferraz, no violoncelo, Cristiana Spadaro, no cravo, e ainda de Luís Abrantes, na teorba e na guitarra barroca.