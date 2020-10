Concerto de Lloyd Cole adiado para 2021

De acordo com nota do Teatro Micaelense, os espectadores com bilhetes comprados para as datas anteriores, que desejem garantir o lugar para o dia 2 de maio de 2021, deverão contactar a bilheteira, o mais brevemente possível, para efetuarem a troca dos seus bilhetes.



A reabertura do Teatro Micaelense ao público obedece às normas definidas pela Autoridade de Saúde Regional para espaços e eventos culturais.



A capacidade do auditório foi reduzida a 50%, sendo que os lugares ocupados são alternados, com um de intervalo (exceto se os espetadores forem coabitantes), e desencontrados entre filas.



Todos os pedidos de reembolsos devem, preferencialmente, ser realizados presencialmente na bilheteira do Teatro Micaelense.