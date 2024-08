Complemento de pensões anunciado por Governo é eleitoralista

Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas à chegada à Feira Medieval de Silves, no distrito de Faro, e desvalorizou também a criação de passes ferroviários anunciada por Luís Montenegro na Festa do Pontal, que marcou na quarta-feira a 'rentrée' do PSD, em Quarteira, no distrito de Loulé, considerando que “não há grande novidade” numa medida que “já estava aprovada no Orçamento do Estado para 2024 e carecia era de implementação”.

O líder do PS criticou Luís Montenegro e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, por terem vindo a dizer que “a situação orçamental que herdaram não era tão boa como se dizia”, mas salientou que a situação financeira deixada pelo PS “permitiu ao primeiro-ministro chegar a 14 de agosto e dizer que, em outubro, vai haver um complemento adicional para os mais velhos”.

“Quisesse este Governo resolver problemas estruturais dos mais velhos em Portugal, o aumento de pensões era permanente, isto não é um aumento de pensões, isto é um suplemento que se repete apenas num mês e não tem repetição nos outros meses”, argumentou.

Pedro Nuno Santos reconheceu que o PS, quando estava no Governo, também atribuiu um suplemento extraordinário a pensionistas, mas fê-lo “num contexto inflacionário” para dar maior poder de compra aos mais velhos.

“Para lá da lei de atualização de pensões, o PS fez seis aumentos permanentes nas pensões, fez esse suplemento extraordinário uma vez, num contexto inflacionário que não existe hoje e portanto eu também retiro desta medida uma conclusão, o Governo quer, está convencido de que precisa de ter umas eleições antecipadas, é a única razão para esta medida”, criticou.

Pedro Nuno Santos disse que, caso o PSD e o Governo quisessem resolver o problema estrutural dos mais velhos, no que diz respeito aos rendimentos, porque as pensões ainda são baixas, então faziam um aumento permanente”.

“Isto não é um aumento permanente, é um aumento que tem outro objetivo, que é um objetivo eleitoral, como é evidente”, reiterou.