Comemorações do Dia dos Açores serão este ano no concelho da Lagoa

José Manuel Bolieiro, que presidiu na noite de segunda-feira à sessão solene comemorativa dos 500 anos de elevação de Lagoa a vila e a sede de concelho e dos 10 anos de cidade, referiu que se cumpre assim o que estava definido ainda antes da pandemia de covid-19, sendo Lagoa o próximo município a acolher as celebrações do Dia dos Açores.

“Cá estaremos para celebrar”, declarou José Manuel Bolieiro, citado numa nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano.

O líder do executivo açoriano manifestou-se “honrado e estimulado com a mobilização” e a projeção de futuro “que a Lagoa dá aos Açores”.

“A história honra o desafio e a motivação dos lagoenses”, disse Bolieiro, enaltecendo a “ambição que projeta o futuro” do concelho.

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, também citada na nota de imprensa, declarou que o dia festivo “não deverá somente servir para enaltecer e festejar, mas também para refletir sobre o futuro e as circunstâncias que o determinam e condicionam”.

A autarca recordou ainda os compromissos, investimentos, ações e objetivos que a Lagoa pretende concretizar nos próximos 10 anos, na educação, no tecido empresarial, na área social, nos transportes e mobilidade, no âmbito das novas tecnologias, no turismo e lazer, no desporto, na cultura e ao nível da juventude.

Na sessão solene, foram homenageadas com a Medalha de Mérito Municipal 41 associações e instituições ligadas às áreas sociais, desportivas, culturais e empresariais.