City Show chamou centenas a Ponta Delgada

A Especial Citadina voltou a cativar centenas de entusiastas do desporto motorizado até à baixa de Ponta Delgada, onde a grande parte das 59 equipas do Azores Rallye evoluíram. Apenas Roland Stengg, Luís Pimentel e Marijan Griebel não saíram para percurso.

O líder do Campeonato de Portugal de Ralis, o algarvio Ricardo Teodósio, foi o mais rápido nos 1.20 quilómetros do novo traçado, desenhado com saída na Avenida Kopke e conclusão em frente à loja da SATA. No entanto, Luís Rego Jr, Ricardo Moura e Alexey Lukyanuk foram dos mais espectaculares, seguido de perto de Chris Ingram, Bruno Magalhães e Bernardo Sousa.