Centenas recebem Benfica na chegada a São Miguel (FOTOS)

Foi ao som de "SLB, SLB, Glorioso SLB, Glorioso SLB" que o meio milhar de adeptos recebeu a equipa do Benfica aquando da chegada à unidade hoteleira em Ponta Delgada. O relógio marcava 22:44 quando o autocarro que transportou os jogadores, equipa técnica e direção das "águias" do aeroporto João Paulo II: nem a chuva intensa que caiu esta noite em São Miguel afastou os apaixonados pelo Benfica.

O presidente Luís Filipe Vieira foi o primeiro a sair, logo seguida do plantel e equipa técnica, com o antigo jogador e atual diretor desportivo Rui Costa a ser o mais aplaudido pelo público. Segundo apurou o Açoriano Oriental, já no aeroporto havia uma multidão à espera da equipa, assim como nas imediações do Estádio de São Miguel, onde Santa Clara e Benfica jogam esta sexta-feira (18h00) a 17.ª jornada da I Liga de futebol, já se encontravam alguns adeptos a guardar lugar.