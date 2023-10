Casa Povo Livramento joga em casa para a Taça

O sorteio da segunda eliminatória (no qual já entraram as equipas que competem na II Divisão nacional) da prova rainha, realizado ontem na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou a receção da equipa de Pedro Ramos ao São João. A equipa de São Martinho do Bispo, em Coimbra, atua na Série B da III Divisão nacional.

O Lusitânia vai jogar em Vila do Conde, onde vai defrontar o Rio Ave, conjunto que milita na Série A da II Divisão.



O Barbarense foi um dos 16 clubes isentos e está diretamente apurado para a terceira eliminatória da prova.

Esta ronda da Taça de Portugal realiza-se no próximo dia 11 de novembro, sendo que nesta fase participam 64 clubes.



Os emblemas da Liga Placard entram na prova na quarta eliminatória.

Na Taça de Portugal feminina, o sorteio, também realizado na tarde de ontem, ditou que o Santa Clara vai ter de viajar até ao sul do pais para defrontar o Esperança de Lagos.

Esta ronda da prova vai realizar-se a 12 de novembro.



Taça de Portugal masculina

2.ª eliminatória

Sábado (11 novembro)

São Sebastião - Cem Paus;

Rio Ave - Lusitânia;

CP Livramento - São João.

Isento: Barbarense

Taça de Portugal feminina

2.ª eliminatória

Domingo (12 novembro)

Esperança Lagos - Santa Clara.